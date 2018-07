"Dagcrèmes met zonnefilter bieden onvoldoende bescherming tegen de zon"

Wie er op rekent dat een dagcrème met zonnefilter volstaat om veilig in de zomerse zon te vertoeven, heeft het bij het verkeerde eind. Een recente studie van de Britse universiteit University of Liverpool heeft uitgewezen dat enkel zonnecrèmes met een hoge beschermingsfactor de huid voldoende beschermen tegen zonneschade.

Onderzoekers van de Britse universiteit University of Liverpool waarschuwen dat dagcrèmes of andere cosmetica met zonnefilters de huid tijdens de zomerperiode onvoldoende beschermen tegen zonneschade. Zonnecrème met een hoge beschermingsfactor is de enige optie voor wie langere tijd veilig van de zon wil genieten. Dat werd op dinsdag bekendgemaakt tijdens de jaarlijkse bijeenkomst British Association of Dermatologists in Edinburg.

Zonnecrème versus dagcrème

Het onderzoeksteam vroeg de deelnemers om op de eerste dag van het onderzoek zonnecrème aan te brengen, op de tweede dag mochten ze enkel gebruikmaken van een dagcrème met zonnefilter. Daarna fotografeerden ze het gezicht van de deelnemers op de beide dagen met een speciale camera die UV-licht kan detecteren. Hoe donkerder de huid op de foto's, hoe groter de bescherming. De gezichten waarop zonnecrème was aangebracht, bleken op de foto's dan ook overduidelijk donkerder.

Volgens de onderzoekers is een mogelijke verklaring niet enkel te vinden in de hoogte van de beschermingsfactor, maar ook in de wijze waarop de deelnemers de beide producten gebruikten. De proefpersonen brachten de zonnecrème in een dikkere laag aan en verspreidden die ook beter over het volledige gezicht, waardoor hun gezicht beter beschermd werd. "Hoewel dagcrèmes enige bescherming bieden tegen zonneschade, gebeurt dit niet in diezelfde mate als bij zonnecrèmes," concludeert Austin McCormick, een lid van het onderzoeksteam. "Wij bevelen dan ook het gebruik van een zonnecrème met een hoge beschermingsfactor aan voor wie zich langere tijd aan de zon blootstelt."

Kies voor een zonnecrème met beschermingsfactor 50+

Dit wordt ook grotendeels beaamd door de Vlaamse dermatoloog Thomas Maselis. "Dagcrèmes met de gangbare SPF 10 of 15 bieden voldoende bescherming voor de dagdagelijkse zon met een UV-index onder vier. De UV-index drukt de intensiteit van de ultraviolette straling uit en bepaalt het risico op verbranden. Zodra de index hoger dan vier meet, is meer bescherming nodig. Momenteel bedraagt die zeven. Kies daarom zeker voor een zonnecrème met beschermingsfactor 50+. Die biedt wel voldoende bescherming. Doordat we in principe veel minder product aanbrengen dan tijdens de tests van de producenten, verlaagt de factor in de praktijk nog een stuk. 50+ in het flesje is niet hetzelfde als 50+ in de praktijk."

"Breng de zonnecrème om de vier uur aan en om de twee uur wanneer je het water ingaat. Gebruik daarbij zeker ook een waterresistente zonnecrème, die niet gewoon op de huid blijft liggen, maar ook in de bovenste laag van de opperhuid doordringt."