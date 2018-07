Vergeet het cliché: 10.000 stappen is niet genoeg

We bewegen te weinig. Zet minstens tienduizend stappen per dag, klonk het jarenlang bij gezondheidsexperts. Maar diezelfde experts waarschuwen nu dat we door al dat stappen de kracht- en evenwichtsoefeningen zijn vergeten. “Daarvoor hoef je niet naar de fitness. Doe oefeningen terwijl je tv-kijkt”, zegt Ragnar Van Acker van het Vlaams Instituut Gezond Leven.