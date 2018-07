Antwerpenaar vermoordt vriendin en belt zelf politie

Een 41-jarige man uit Deurne is afgelopen nacht opgepakt voor de moord op zijn partner. Hij had zelf de politie gebeld om de feiten aan te geven. De man zal later vandaag voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter.

De feiten speelden zich woensdagavond af in een appartement in de Arendshoflaan in Deurne. Even na middernacht kwam bij de noodcentrale van de politie een telefoontje binnen van een bewoner. Hij meldde dat hij zijn partner vermoord had en zei dat hij zou wachten op de politie. Ter plaatse bleek dat verhaal te kloppen. De man (41) was onder invloed en werd in de boeien geslagen voor de woning.

Zijn gewurgde vriendin (52) werd in het appartement aangetroffen. In de loop van de nacht kwam het labo van de gerechtelijke politie ter plaatse. Het onderzoek naar de moord wordt verdergezet door de lokale recherche. De verdachte zal in de loop van de dag voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter.