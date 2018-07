Laatstejaars Haarstilist TA De Wijzer presenteren GIP in Shopping1

Centrum

Genk - Traditiegetrouw verdedigden de laatstejaars van TA De Wijzer hun geïntegreerde proef op het einde van het schooljaar telkens voor een interne en externe jury. Dit jaar kozen de leerkrachten Haarzorg ervoor om de proef op een speciale manier in te vullen. De leerlingen van 6 Haarzorg en 7 haarstilist kregen de gelegenheid om hun geïntegreerde proef voor te stellen in Shopping 1 tegenover het kapsalon Riggio waarmee zij samenwerkten voor hun GIP.

Voor hun tussentijdse GIP hielden de leerlingen een echte fotoshoot in C-mine in maart en daarna ook eentje in het kapsalon Riggio. De moeilijkheidsgraad van de opdrachten ging doorheen het schooljaar in stijgende lijn.

Terecht trotse leerlingen toonden hun creaties en foto’s tijdens een officiële receptie in Shopping 1. Uiteraard gaven ze de nodige uitleg bij hun werk en de foto’s. Zowel juryleden als andere aanwezigen waren onder de indruk van de prestatie van de leerlingen. Dankjewel kapsalon Riggio voor de fijne samenwerking!