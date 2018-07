Bilzen - Bij de politie zijn donderdagochtend twee inbraken en een inbraakpoging in Merem gemeld. De inbraken gebeurden in de Kerfakkerstraat en Merem. In het eerste huis werd de deur van de veranda geforceerd. Op de Merem - waar ook de poging werd vastgesteld - werd een zijdeur geforceerd. De inbrekers namen onder meer een handtas mee. Die werd later op het terras teruggevonden. Het geld was uit de portefeuille genomen. (mm)