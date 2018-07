Daarom lopen Meghan Markle en prins Harry niet langer hand in hand

Voor hun huwelijk werden Meghan Markle en prins Harry vaak hand in hand gefotografeerd, maar vorige week weigerde de prins plots om haar hand vast te houden tijdens een receptie in Buckingham Palace. Volgens een Britse etiquettespecialist wil de prins zo professioneler overkomen en is hij van mening dat Meghan zich voldoende zelfzeker voelt in haar nieuwe rol.

Hoewel prins Harry en Meghan Markle hun affectie in het verleden vaak in het openbaar vertoonden door hand in hand te lopen, lijkt daar nu een einde aan te zijn gekomen. Tijdens een receptie in Buckingham Palace probeerde Meghan vorige week nog zijn hand vast te nemen, maar werd ze subtiel genegeerd door de prins. Het tafereel werd ook op beeld vastgelegd.

De Britse etiquettespecialist William Hanson sprak hierover met de Britse krant Daily Mail: "Prins Harry ziet hier waarschijnlijk niet langer de noodzaak van in, omdat Meghan zich steeds zelfverzekerder en veiliger voelt in haar nieuwe rol en minder emotionele en fysieke ondersteuning nodig heeft. Publieke affectie wordt in private situaties wel getolereerd bij leden van de koninklijke familie, maar tijdens officiële publieke verschijningen wordt het niet als professioneel gedrag beschouwd."

Een officiële regel rond het vasthouden van elkaars hand is er volgens de expert niet, maar de Queen en andere prominente leden van de koninklijke familie lieten zich publiekelijk nog nooit hand in hand fotograferen. "Ik veronderstel dat de prins en de hertogin zich nu realiseren dat hun job en status op de eerste plaats komt," benadrukte William Hanson nog.