Grot voor 40 procent leeggepompt, maar nieuwe regen kan redding van Thaise voetballers verder bemoeilijken

Reddingswerkers zijn erin geslaagd de Thaise grot waar 12 voetballertjes en hun coach vastzitten voor 40 procent leeg te pompen. Als alles volgens plan verloopt zullen de jongens zonder duiken uit de grot kunnen kruipen, maar nieuwe regenval, verwacht voor dit weekend, kan de de redding verder bemoeilijken. “Het weer baart ons nu het meeste zorgen”, aldus het hoofd van de reddingsmissie, Narongsak Osotthanakorn, tijdens een persconferentie donderdag. “Als het weer regent, dan zouden onze inspanningen een nieuwe tegenslag krijgen.”

Vorige week moesten de reddingswerken ook al een paar dagen onderbroken worden door de regenval. Met het slechte weer bestaat de kans dat de duikers gevraagd wordt terug te keren, omdat de risico’s te groot worden. Als de duikers geëvacueerd worden, lopen de jongens het risico tot vier maanden afgesneden te worden.

(lees verder onder de foto)

Foto: AFP

Momenteel hebben ruim honderd industriële pompen zo’n 40 procent van alle water kunnen wegpompen. Een strook van 1,5 kilometer van de grot staat intussen droog. Er is goede hoop dat de grot droog genoeg zal zijn opdat de jongens gered zullen kunnen worden zonder duikmateriaal, maar de aankomende moessonregens zou het grottencomplex in een mum van tijd opnieuw onder water kunnen zetten. “Ik heb de meteorologische diensten gevraagd het weer op te volgen en om ons dagelijks te briefen”, zegt Narongsak Osatanakorn, de gouverneur van de Chiang Rai provincie aan The Guardian.

Volgens Poonsak Woongsatngiem, deel van het internationale reddingsteam, liggen de pompen momenteel in de ‘derde kamer’ van de grot. “We focussen ons momenteel op de derde kamer, om daar het water laag genoeg te krijgen opdat de jongens gewoon zouden kunnen waden en wandelen. Geen duikmateriaal, enkel een reddingsvest.”

Foto: AFP

De jongens, die tussen 11 en 16 jaar zijn, en hun 25-jarige trainer besloten op 23 juni naar de grot Tham Luang, in de noordelijke provincie Chiang Rai, te gaan na een voetbaltraining, waar ze ingesloten raakten door het stijgende water. Ze drongen alsmaar verder door in de grot, aldus de autoriteiten. Uiteindelijk slaagden Britse duikers er maandagavond in om de groep te bereiken, meer dan 3 kilometer van de ingang tot de grot.

Intussen kregen de jonge voetballers al enkele duiklessen, om de grot onder begeleiding van professionele duikers te kunnen verlaten. “We wachten nu op een inschatting van het weer, en een beoordeling van de gezondheidstoestand door de reddingsdienst”, zei Narongsak.

Er wordt een glasvezelkabel in de grot gelegd, zodat de jongens binnenkort met hun ouders kunnen spreken, en ze misschien live via video kunnen zien.