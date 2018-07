Zo vierden de celebs hun 4th of july

Tijdens de Amerikaanse nationale feestdag op vier juli kleurt het hele land rood, blauw en wit. Ook de sterren trekken alles uit de kast om de onafhankelijkheid van hun land uitbundig te vieren.

Heidi Klum maakte een boottochtje in New York en probeerde een mooie selfie te maken met op de achtergrond het Vrijheidsbeeld. Helaas speelde de wind haar flink parten. Dit leverde echter wel deze grappige video op.

???????? Een bericht gedeeld door Heidi Klum (@heidiklum) op 4 Jul 2018 om 12:30 (PDT)

Paris Hilton uitte haar liefde voor haar land met maar liefst vier verschillende posts. Met deze laatste liet ze ook een politieke boodschap achter #MakeAmericaKindAgain

#MakeAmericaKindAgain ?????????????? Een bericht gedeeld door Paris Hilton (@parishilton) op 4 Jul 2018 om 7:39 (PDT)

Reese Whitherspoon kleedde zich compleet in de Amerikaanse driekleur en pakte ook enkel spulletjes in de kleuren rood, blauw, wit mee in haar tas.

Hoe breng je de ultieme hulde aan je land? Je hult je in de vlag. Kris Jenner postte deze foto van haar dochter Kendall Jenner.

Sarah Michelle Geller scoorde ongetwijfeld met deze taart. Trots is ze alvast zeker ...

Gal Gadot, beter bekend als Wonder Woman, amuseerde zich te pletter tijdens de nationale feestdag. Zij probeerde een waterglijbaan voor kinderen uit en beleefde daarbij blijkbaar erg veel pret.

Naomi Campbell dook in haar fotoarchief en toverde er deze iconische foto uit, waarop ze gekleed is als Uncle Sam, het gezicht van Amerika.

Happy 4th of July! ????♥????? Een bericht gedeeld door Naomi Campbell (@iamnaomicampbell) op 4 Jul 2018 om 1:07 (PDT)

"Nu moeten we enkel nog elke mens met waardigheid en respect behandelen. Terwijl we ook op een onafhankelijke manier denken." Ook de eeuwige rebel Madonna maakte van de gelegenheid gebruik om zich uit te spreken over de Amerikaanse politiek.

De hoogzwangere Kate Hudson laat zich niet kennen. Zittend op de stoep zwaait ze enthousiast met haar vlaggetje.