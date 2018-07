Tine Embrechts verontschuldigt zich voor ‘Tegen de Sterren op’-imitaties

Actrice Tine Embrechts (43, rechts op de foto) heeft zich al een paar keer persoonlijk verontschuldigd voor haar imitaties van BV’s in het VTM-programma Tegen de Sterren op. Dat zei ze gisteren in het Radio 1-programma De Zomer van 2018. Embrechts imiteerde al heel wat bekende vrouwen, onder wie Saartje Vandendriessche, Sabine Hagedoren en Liesbeth Homans. “Twee jaar geleden heb ik Kristel van K3 nagedaan, en die werd een beetje neergezet als een boze heks of stiefmoeder. Dat was op zich wel geestig, maar ik ben me toch gaan verontschuldigen bij haar toen ik haar tegenkwam. Gelukkig kon ze er wel mee lachen.”