Rani, de leeuwin die op 21 juni op de loop ging in Planckendael, kon ontsnappen na een menselijke fout. Dat vermoeden was er al, maar is na intern onderzoek ook bevestigd. De sasdeuren werden niet afgesloten.

Het feitenrelaas is overlopen en daaruit is gebleken dat de betrokken verzorger – die alleen in het gebouw aan het werk was – verstrooid was en daardoor de sasdeuren heeft laten openstaan. “Dat heeft ...