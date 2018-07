Bijna helft van Brusselse werkzoekenden hebben geen erkend diploma

Ruim 4 op 10 Brusselse werkzoekenden hebben geen erkend diploma. Bruxelles Formation, dat instaat voor de opleiding van Franstalige werkzoekenden in Brussel, roept de Franstalige en Vlaamse gemeenschap op om werk te maken van vlottere procedures om diploma’s gelijk te schakelen.

“In de hoofdstad heeft 43 procent van de werkzoekenden die ingeschreven zijn bij (de Brusselse arbeidsbemiddelingsdienst, nvdr) Actiris, diploma’s die ze in het buitenland hebben behaald, meestal in de Europese Unie, maar die hier niet erkend zijn”, zegt directrice Olivia P’tito in L’Echo donderdag.

De procedure sleept soms jaren aan. “Sommigen hebben kostbare competenties waar de werkgevers, zowel in de private als in de openbare sector, nu naast grijpen”, zegt P’tito. Volgens het jaarrapport van de instelling werden er vorig jaar 22.425 opleidingen verstrekt, tegenover bijna 21.900 in 2016.