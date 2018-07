Het blijft volop zomeren: temperaturen tot 29 graden

Het duurt even voor we door het ochtendgrijs zullen breken, maar het wordt donderdag weer een stralende zomerdag. In het zuidoosten van het land kan het tot een onweer komen.

Na het optrekken van de plaatselijke nevel of mist wordt het donderdag op de meeste plaatsen zonnig. In het begin van de dag is er nog vrij veel hoge bewolking en overdag ontstaan er wat stapelwolken. In de zuidoostelijke helft van het land verwacht het KMI meer stapelwolken die vooral ten zuiden van Samber en Maas kunnen uitgroeien tot een onweersbui. De maxima liggen rond 21 graden aan zee, 22 of 23 graden in de Hoge Venen en tussen 25 en 29 graden elders.

‘s Avonds verlaten de laatste onweersbuien het zuidoosten van het land. ‘s Nachts wordt het overal droog met brede opklaringen. In de Ardennen kan wat nevel of eventueel mist gevormd worden en aan de kust komen er mogelijk Noordzeewolken binnendrijven. De minima liggen tussen 11 en 17 graden.

Vrijdag begint op de meeste plaatsen zonnig. Overdag ontstaan er wat stapelwolken waaruit er vooral in het zuidoosten van het land een laatste bui kan vallen. De maxima liggen tussen 21 en 28 graden. De wind is eerst zwak en veranderlijk, later matig uit noordelijke richtingen.

In het weekend en begin volgende week nestelt er zich opnieuw een hogedrukgebied boven de Britse Eilanden. Het blijft daardoor droog en vaak zonnig.

Begin volgende week kunnen er af en toe meer wolkenvelden binnendrijven. De maxima schommelen meestal tussen zo’n 22 graden in de Hoge Venen en aan zee en zo’n 28 graden in de Kempen. Enkel op zondag en dinsdag zijn er iets lagere maxima, tussen 20 en 26 graden.