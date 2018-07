Stoffel Vandoorne: “Hopelijk een mooi resultaat tijdens de thuisrace van het team”

Onze landgenoot Stoffel Vandoorne kijkt er naar uit om komend weekend op het circuit van Silverstone te racen. Vandoorne hoopt er een goede prestatie te kunnen neerzetten en zo de mindere resultaten van de voorbije races achter zich te kunnen laten.

Het circuit van Silverstone ligt op een boogscheut van de meeste F1-fabrieken, het is dan ook voor heel wat F1-teams een thuisrace waarnaar ook heel wat personeel, vrienden en familie komen kijken.

"Ik kijk er echt naar uit om terug te keren naar Silverstone voor de thuisrace van het team," blikt Vandoorne vooruit naar de GP van Groot-Brittannië. "Ik hou ervan om op het circuit te rijden, met de beroemde Maggotts-Becketts sectie. Het is echt één van de beste delen van het circuit, al de rijders rijden er echt op de limiet. Het weer is bovendien ook een beetje onvoorspelbaar".

De GP van Groot-Brittannië is de laatste race van de veelbesproken 'triple-header' dit seizoen, waarbij er tijdens drie weekends op rij drie F1-races plaatsvonden.

"Iedereen binnen het team heeft tijdens de periode van de zware triple-header enorm hard gewerkt en het is leuk om een race dichter bij huis te hebben. We pushen enorm hard om nieuwe onderdelen klaar te krijgen tegen komend weekend en zo het maximale uit ons pakket te halen. Het zal interessant zijn om te zien hoe de bandencompounds zich zullen gedragen op de nieuwe asfaltlaag die op het circuit ligt. Het zal belangrijk zijn om dat zo snel mogelijk door te hebben."

"Ik hoop dat we voor ons thuispubliek een beter weekend zullen hebben, dit na de moeilijke race die we in Oostenrijk hadden. We hebben op zondag getoond dat we over een mooi potentieel beschikken maar na mijn moeilijke start en de problemen met de wagen hoop ik dat we deze keer tijdens de laatste race van de triple-header voor de Britse fans alles kunnen uitwissen en een goede prestatie kunnen neerzetten," aldus Vandoorne.

