Net zoals de Skripals: Brits echtpaar werd blootgesteld aan zelfde Russisch gif

Twee personen die zaterdag in het Engelse graafschap Wiltshire werden opgenomen in het ziekenhuis nadat ze waren blootgesteld aan “een onbekende substantie” , kwamen in contact met ‘novichok’, dezelfde gifstof die begin maart ook werd gebruikt bij de moordpoging op de Russische ex-spion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia. De feiten speelden zich bovendien af in Amesbury, amper tien kilometer ten noorden van Salisbury, waar de Skripals werden vergiftigd. De antiterreureenheden van de Britse politie hebben het onderzoek dan ook overgenomen.

Zaterdagochtend omstreeks 10 uur moest een ambulance ter plaatse komen in Amesbury, toen een 44-jarige vrouw bewusteloos raakte. Zij werd overgebracht naar het ziekenhuis van Salisbury, maar omstreeks half vier diezelfde dag moesten de hulpdiensten terugkeren naar hetzelfde adres, nadat daar ook een 45-jarige man ziek was geworden.

Aanvankelijk werd gedacht aan een overdosis drugs, aangezien beide slachtoffers eind juni bewusteloos werden aangetroffen nadat ze vermoedelijk drugs van slechte kwaliteit gebruikt hadden. Maar op basis van de vertoonde symptomen liet de politie van Wiltshire maandag weten het voorval te beschouwen als een “ernstig incident” en “alle pistes” te onderzoeken. “Verder onderzoek moet uitwijzen welke substantie deze mensen ziek maakte.” Volgens een woordvoerder van de politie is hun toestand ook woensdagavond nog steeds kritiek. De twee worden in hetzelfde ziekenhuis verzorgd als dat waar Sergej en Joelia Skripal werden behandeld.

Verscheidene plekken in en rond Amesbury én Salisbury - waarvan vermoed wordt dat het duo er onlangs geweest is - werden dan ook uit voorzorg afgezet. Het paar zou onder meer een bijeenkomst in een kerk bijgewoond hebben, voor ze zaterdag ziek werden. De politieaanwezigheid werd ook opgekrikt.

Antiterreureenheden nemen onderzoek over

Dinsdagmiddag raakte al bekend dat antiterreureenheden van de Britse politie het onderzoek overgenomen hadden. Ook werden stalen van de “onbekende substantie” opgestuurd ter onderzoek naar experts in chemische wapens in Porton Down. Daaruit bleek dat het wel degelijk om ‘novichok’ ging, dezelfde gifstof van Russische oorsprong die op 4 maart gebruikt werd voor de vermoedelijke moordpoging op de Russische ex-spion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia.

Neil Basu, chef van de antiterreureenheid van de Britse politie, bevestigde het nieuws woensdagavond, en benadrukte dat “ongeveer 100 inspecteurs hard werken aan deze zaak”. Gevraagd naar een link met de zaak-Skripal wist Basu te melden dat hij rekening hield met “veel speculatie” en dat die piste onderzocht wordt, maar hij benadrukte dat het nog niet duidelijk is of het gaat om een opzettelijke poging tot vergiftiging. “Ik heb geen bewijs dat zij het doelwit waren van een aanval. Niets in hun achtergrond lijkt zoiets te suggereren.” Britse media speculeren dat het koppel uit de regio per ongeluk met het gif in aanraking kwam.

Dame Sally Davies, hoofd van de Britse hulpdiensten, stelde het publiek gerust met de melding dat het risico “laag blijft”, maar vroeg mensen die in de afgezette zones waren geweest wel om hun kleren te wassen. “Let ook op met het oprapen van onbekende of gevaarlijke objecten, zoals naalden of spuiten.”

Novichok, het gif waarmee de Skripals en nu ook dit koppel werden vergiftigd, werd in de vroegere Sovjet-Unie geproduceerd. Londen beschuldigde Moskou ervan achter de aanslag op de Skripals te zitten, waarna een diepe internationale crisis ontstond. Verschillende landen, ook België, wezen daarop Russische diplomaten uit. Moskou reageerde met gelijkaardige maatregelen.

De Skripals mochten intussen het ziekenhuis verlaten en verblijven op dit moment op een onbekende locatie.

