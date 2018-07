De spanning stijgt ten huize Pereira in Lommel. La Seleçao Brasileira of de Rode Duivels? De Braziliaanse Belgen – omkeren mag ook– Marcos (43, ex-spits van STVV, Lommel, …) en zoon Andreas (22, Man U) zijn er nog niet uit wie ze het morgen het meeste gunnen. “Dit had altijd de finale moeten zijn!”, klinkt het enthousiast. Een vooruitblik aan de hand van vier stellingen.