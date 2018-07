“Investering makkelijk terugverdienen”

EERSTE HYBRIDE GRASMAT VAN DE NIEUWE GENERATIE IN ONS LAND KOMT IN GENK

Liefst twintig miljoen zogenaamde polypropyleenvezels met een lengte van 18 cm. Die worden tussen nu en 16 juli machinaal in de natuurgrasmat van de Luminus Arena geprikt. Na afloop van de werken zal KRC Genk beschikken over de eerste hybride grasmat van de nieuwe generatie in ons land. De vuurproef van het vernieuwde veld komt er op 21 juli, bij de galawedstrijd tegen het Griekse Olympiakos. “Deze investering verdienen we makkelijk terug, over tien jaar ligt deze mat er nog”, maakt stadiondirecteur Kobe Schepers zich sterk.