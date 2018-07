Bénédict Reymen (16) wint zijn eerste sterrentornooi in Eupen

In de finales van de sterrenreeksen van het Belgian Circuit duiken enkele nieuwe namen op. Zo waren er vorig weekend niet alleen Olivier Rojas en Gregory Vandewouwer die in Tessenderlo hun eerste finale speelden, maar ook nog Bénédict Reymen (B-15). De 16-jarige Genkenaar won het tornooi in Eupen. “Ik kies bewust voor tornooien buiten Limburg”, zegt hij.