Gemeentestatistieken zijn nu toegankelijker

Brussel’Ontdek uw gemeente’. Dat is de nieuwe online tool waarmee burgers op een erg toegankelijke manier de statistische gegevens van alle Belgische gemeenten kunnen vergelijken. “De tool is een interessant instrument in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Burgers, gemeentebesturen en journalisten kunnen nagaan hoe hun gemeente het doet en vergelijken met andere gemeenten”, zegt minister van Economie Kris Peeters (CD&V).