Regen spelbreker voor Ruben Bemelmans op Wimbledon: vijfde set wordt donderdag verder afgewerkt

De wedstrijd tussen Ruben Bemelmans (ATP 104) en de Amerikaan John Isner (ATP 10) in de tweede ronde van Wimbledon is woensdagavond door regen onderbroken in de vijfde set. De partij wordt donderdag hervat. De setstanden waren 1-6, 4-6, 7-6 (8/6), 7-6 (7/3) en 4-3.

Bemelmans moest in de eerste set (6-1) ruim zijn meerdere erkennen in Isner. In de tweede set beet hij feller van zich af, maar de Amerikaan trok alsnog aan het langste eind (6-4). Set drie was dan toch de goeie voor Bemelmans, die na een tiebreak won (7-6 (8/6)). De Belg trok die lijn in de vierde set door (7-6 (7/3)) en stond ook in de vijfde met 4-3 aan de leiding, toen de match stilgelegd werd door regenweer. Donderdag wordt de strijd hervat.

In de derde ronde wacht voor de winnaar de Moldaviër Radu Albot (ATP 98). Die klopte in zijn wedstrijd van de tweede ronde de Sloveen Aljaz Bedene (ATP 71) in vijf sets: 6-2, 4-6, 7-6 (7/3), 5-7 en 6-3.

Bemelmans overleefde in Londen de kwalificaties. In de eerste ronde van de hoofdtabel werkte hij zich na een vijfsetter (7-5, 6-3, 4-6, 6-7 (0/7) en 8-6) voorbij de Amerikaan Steve Johnson (ATP 42). Het is voor onze landgenoot de zesde deelname aan het hoofdtoernooi op Wimbledon. Vorig jaar stuntte hij zich een weg naar de derde ronde.

Regen steekt stokje voor heel wat wedstrijden

Bemelmans was nie alleen: de laatste wedstrijden van de tweede ronde op Wimbledon van woensdagavond zijn onderbroken door de regen en worden donderdag verdergezet. Dat hebben de organisatoren laten weten.



Onder meer Marin Cilic (ATP 5) was aan zet. De Kroaat nam het op tegen de Argentijn Guido Pella (ATP 82) en won de eerste twee sets (6-3 en 6-1). In de derde set ging Pella wel aan de leiding met 4-3. Ook de Zwitser Stan Wawrinka (ATP 224) stond op het gras, hij keek de Italiaan Thomas Fabbiano (ATP 133) in de ogen. Fabbiano schreef de eerste twee sets op zijn naam (7-6 (9/7) en 6-3), maar Wawrinka knokte zich in de derde terug, die stilgelegd werd bij een 5-6 en 40-40 tussenstand, met opslag voor de Italiaan.



In het dubbelspel van de vrouwen waren twee Belgen actief, van wie de wedstrijden in de eerste set zijn onderbroken en verplaatst. Ysaline Bonaventure leidde aan de zijde van de Nederlandse Bibiane Schoofs met 4-3 (30-30) tegen de Taiwanese Hao-Ching Chan en de Chinese Zhaoxuan Yang, het zevende reekshoofd. Elise Mertens en de Nederlandse Demi Schuurs, het achtste reekshoofd, stonden 4-4 (15-40) gelijk tegen de Roemeense Sorana Cirstea en de Spaanse Sara Sorribes Tormo.