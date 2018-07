Hasselt -

Vanaf vrijdagavond 20 uur regeert de strijd van de Rode Duivels weer over huiskamers en marktpleinen. Maar ook huwelijksfeesten, kienavonden en festivals passen zich aan, en laten Hazard en co (noodgedwongen?) aanschuiven. Eén ding is zeker: minstens negentig minuten lang zal alles even moeten wijken voor Koning Voetbal. Of toch bijna alles…