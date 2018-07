Zulte Waregem haalt Théo Bongonda definitief terug naar de Gaverbeek

Zulte Waregem heeft woensdagavond laten weten een akkoord te hebben gevonden met Celta de Vigo omtrent de definitieve transfer van Théo Bongonda. De talentvolle buitenspeler tekende voor vier seizoenen in het Regenboogstadion.

De 22-jarige Bongonda verdedigde in de terugronde van het voorbije seizoen, op huurbasis, ook al de kleuren van Essevee. Daarin kwam de Henegouwer in dertien duels tot vijf treffers. Vooral in Play-off II, waarin Zulte Waregem in de finale door Racing Genk van Europees voetbal werd gehouden, schitterde hij opnieuw als vanouds.

Bongonda, een jeugdproduct van de Jean-Marc Guillou Academy, versterkte Zulte Waregem al een eerste keer in januari 2013. De daaropvolgende twee jaar maakte de Belgische jeugdinternational danig indruk bij Essevee waarop buitenlandse topclubs in de rij stonden aan te schuiven. De keuze viel op Celta de Vigo, waar Bongonda - ondanks 77 optredens - nooit een vaste basisplaats kon afdwingen. Een uitleenbeurt van een half jaar aan Trabzonspor werd een tegenvaller, waarop in januari van dit jaar Zulte Waregem opnieuw redding bracht.