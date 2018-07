Eerste drone-pv is een feit: boete tot 1.000 euro en tot een jaar cel

Hasselt - De eerste drone-pv’s zijn een feit. Midden juni zijn twee drone-amateurs geverbaliseerd voor het maken van beelden van een bedrijfsbrand in Overpelt. De drones zijn in beslag genomen. Ze riskeren boetes tot 1.000 euro en tot een jaar cel. Recreanten mogen enkel in eigen tuin vliegen, toch duiken op sociale media steeds meer dronefilmpjes op. Die illegale dronevluchten baren de politie zorgen, vooral omdat ze levensgevaarlijk kunnen zijn. “Neerstortende drones zijn vliegende blenders”, zegt dronepiloot Filip Bollen van politie Kempenland. De controles in het luchtruim worden opgedreven. Limburg beschikt over drie professionele drones voor politie en brandweer. Die worden steeds meer ingezet.

“Ook al kan je een drone voor een democratische prijs in een elektro- of speelgoedwinkel kopen. Het is geen speeltje om wat mee rond te vliegen. In het luchtruim is het erg druk”, zegt Sven ...