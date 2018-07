Na net iets meer dan een week stopt Bobbejaanland met de nieuwe virtual reality-beleving op de achtbaan Dreamcatcher. “De brillen en maskers hadden technische problemen en voldeden niet aan onze kwaliteitseisen”, zegt de woordvoerster van het pretpark, Peggy Verelst.

De in 2006 vernieuwde attractie die we kennen als de Dreamcatcher, zag in 1987 het licht als de Air Race. Het was de allereerste hangende achtbaan in Europa en is de oudste nog werkende achtbaan van het ...