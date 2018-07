Redders slaan met vuist op tafel: “Kijk naar je kind, niet naar je smartphone”

Opglabbeek -

‘Kijk naar je kind, niet naar je smartphone’, klinkt de niet mis te verstane boodschap aan ouders in een nieuwe campagne van de Nederlandse vereniging van redders. Ook in ons land ergeren redders zich steeds vaker aan onverantwoordelijke ouders die hun kinderen in het zwembad aan hun lot overlaten. “Ouders moeten begrijpen dat redders geen babysitters zijn”, zegt Helga Roex van openluchtzwembad Wilhelm Tell in Opglabbeek. “Er zijn zelfs ouders die kinderen van nog geen 10 jaar hier alleen achterlaten”, klinkt het bij Kapermolen in Hasselt.