Ref van Champions League-finale fluit de kwartfinale tussen Brazilië en België

De Wereldvoetbalbond FIFA heeft woensdag de scheidsrechter voor Brazilië-België in de kwartfinales van het WK voetbal aangeduid. De keuze viel op de ervaren Servische scheidsrechter Milorad Mazic. Voor Mazic wordt het zijn derde ontmoeting met de Rode Duivels.

De 45-jarige Mazic wordt vergezeld door zijn landgenoten Milovan Ristic en Dali Djurdjevic als assistent. De Amerikaan Jair Marrufo is de vierde official.

Mazic is niet van de minsten: hij floot dit jaar nog de Champions League-finale en op het WK in Rusland floot hij al twee wedstrijden: Zuid-Korea - Mexico (1-2) en Senegal - Colombia (0-1). In zijn eerste WK-match gaf hij vier gele kaarten (allemaal voor Koreanen) en in zijn tweede wedstrijd gaf hij elk land één geel kartonnetje.

Foto: EPA-EFE

Derde ontmoeting met de Rode Duivels

Voor Mazic wordt het zijn derde ontmoeting met de Rode Duivels. De Serviër floot eerder al de EK-kwalificatiewedstrijd tussen België en Kazachstan (4-1 winst) in 2011 en de achtste finale op het EK in Frankrijk twee jaar geleden tegen Hongarije (4-0 winst).

Zijn laatste duel van een Belgisch clubteam dateert van de zomer van 2012, tussen AEL Limassol en Anderlecht (2-1) in de play-offs voor de Champions League. In februari 2012 floot hij ook Standard-Wisla Krakau (0-0) in de knock-outfase van de Europa League. Club Brugge-Villarreal (1-2) in de groepsfase van de Europa League in december 2010 was zijn eerste Belgisch getinte duel.

“Zwakste scheidsrechter van WK 2014”

Mazic is echter geen onbesproken figuur. Hij won na het WK in 2014 de twijfelachtige prijs van ‘Slechtste Scheidsrechter van het Toernooi’,althans volgens een supporters-poll op de website ‘redcardtheref.com’. Hij kreeg toen maar liefst 87.362 van de 110.000 stemmen.

De Serviër floot onder meer de groepswedstrijd Duitsland-Portugal (4-0). Daarin gaf hij een omstreden strafschop aan de Duitsers en sloot hij de Portugese verdediger Pepe uit voor een kopstoot aan het adres van Thomas Müller. Ook bij de toenmalige Iraanse bondscoach - de Portugees Carlos Queiroz - kon Mažic op weinig sympathie rekenen. Hij was razend omdat Mažic weigerde om een strafschop te fluiten toen Ashkan Dejagah werd neergehaald in de zestien. “Ik snap niet dat die man vanavond en voor de rest van zijn leven nog rustig kan slapen. Ik begrijp niet hoe hij dit ons kon aandoen”, foeterde Queiroz na de wedstrijd. Iran verloor die wedstrijd in groepsfase met 1-0 tegen Argentinië en was uitgeschakeld.

In de tussentijd verbeterden de prestaties van Mažic zienderogen. In 2016 floot hij een uitstekend EK in Frankrijk en was hij lang in de running om de finale te mogen leiden. Die ging uiteindelijk naar de Engelsman Mark Clattenburg.

Dit seizoen leidde hij de finale van de Champions League tussen Real Madrid en Liverpool (3-1). Vorige zomer was hij in Rusland verantwoordelijk voor de finale van de Confederations Cup tussen Duitsland en Chili (1-0).



De scheidsrechters in de kwartfinales:

Uruguay - Frankrijk: scheidsrechter Nestor Pitana (Arg)

assistenten Hernan Maidana (Arg) en Juan Pablo Belatti (Arg), vierde official Alireza Faghani (Ira)



Brazilië - België: scheidsrechter Milorad Mazic (Ser)

assistenten Milovan Ristic (Ser) en Dali Djurdjevic (Ser), vierde official Jair Marrufo (VSt)



Zweden - Engeland: scheidsrechter Bjorn Kuipers (Ned)

assistenten Sander van Boekel (Ned) en Erwin Zeinstra (Ned), vierde official Antonio Mateu (Spa)



Rusland - Kroatië: scheidsrechter Sandro Ricci (Bra)

assistenten Edilson de Carvalho (Bra) en Marcelo van Gasse (Bra), vierde official Janny Sikazwe (Zam)