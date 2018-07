Tour-circus is al begonnen, Froome probeert boel te ontmijnen: “Nu zullen mensen begrijpen dat ik onschuldig ben”

Als Eden Hazard vrijdagavond even handig de Braziliaanse tackles ontwijkt als Chris Froome vanavond de stekelige vragen, dan staat er voetballend België een veelbelovende kwartfinale te wachten. De Brit toonde zich op zijn eerste persconferentie voor de Tour de France opnieuw de meester van een kunst die hij al eeuwen beheerst: niets zeggen. “Nu zullen de mensen begrijpen dat ik onschuldig ben”, klonk het. Maar... wij zijn nog niet overtuigd.

Er werd reikhalzend uitgekeken naar de traditionele persconferentie van Team Sky en hun eerste ‘public statement’ sinds het nieuws bekend geraakte van de vrijspraak van Chris Froome in de salbutamolaffaire. Geflankeerd door teammanager Dave Brailsford, zeven ploegmaten en wat Franse gendarmes begon de uittredend winnaar aan zijn verhaal. Aan de overzijde van de tafel: een vijftigtal journalisten en cameramensen.

Foto: bvc

“Ik ben erg blij hier te zijn”

“Ik ben erg blij hier te zijn”, zei de Brit. “Mijn familie en ikzelf zijn de voorbije negen maanden veelvuldig en zwaar op de proef gesteld. Ik ben blij met de feiten van de voorbije dagen en dat ik eindelijk een punt heb kunnen zetten achter deze affaire. Maar ik heb altijd geweten dat ik onschuldig was en dat we zouden komen waar we nu staan.”

Foto: gvdl

“Nu zullen de mensen begrijpen dat ik onschuldig ben”

Waarna Froome overschakelde naar de klassieke riedeltjes. Dat het een zware Tour zou worden, dat hij blij was met zijn zeven enorm getalenteerde ploegmaten, dat de concurrentie er ook weer zou staan. Of we de details mochten weten, wilde een Britse collega weten. “Wat ons betreft, zijn die al vrijgegeven”, sprong manager Dave Brailsford in de bres voor zijn kopman. “Er is niet één overkoepelend document op basis waarvan Chris is vrijgesproken. Het is eerder een optelsom van elementen die wij hebben aangereikt aan UCI en WADA en op basis waarvan zij Chris hebben vrijgesproken. Voor alle duidelijkheid: die beslissing is door hen genomen, niet door ons. Als er nu nog twijfel heerst, dan betekent dat dat we de autoriteiten niet vertrouwen.”

“Nu zullen de mensen begrijpen dat ik onschuldig ben”, vulde Froome aan. “Ik heb het altijd geweten en nu zal het ook duidelijk worden voor het grote publiek als de door ons aangereikte elementen geïnterpreteerd worden. Het zijn ingewikkelde data maar na verloop van tijd zullen de mensen het begrijpen.”

Foto: Photo News

“Ik ga er vanuit dat er helemaal geen problemen zullen zijn”

Kortom, er is niet één duidelijke reden en dat maakt de zaak voor de fans moeilijk te vatten. Froome vreest dan ook een beetje de negatieve reacties. “En ook weer niet. In de Giro, toen alles nog onduidelijk was, heb ik geen problemen gehad met de fans. Nu de zaak is uitgeklaard, ga ik er vanuit dat er helemaal geen problemen zullen zijn. U hoeft geen fan te zijn van Chris Froome maar kom dan alsjeblieft in het truitje van het team waarvoor u wel supportert. Breng geen negativisme naar de koers.”

Op de vraag om in eigen bewoordingen te vertellen waarom hij werd vrijgesproken, werd niet geantwoord. “Dat hebben UCI en WADA al gedaan”, aldus Froome. “Zij hebben geïnterpreteerd, op basis daarvan hebben zij hun besluit genomen.”

Foto: Photo News

“J’aime la France”

Waarna de goed-nieuws-show verder ging. “J’aime la France”, murmelde Froome in zijn beste Frans. En oh ja, ze gaan ook nog snel even de oceanen plasticvrij maken door met een orka op hun rug te rijden.

De Tour begint zaterdag! Met Chris Froome als nummer één. Wint hij zijn vijfde Tour?