Kirsten Flipkens stoot ook door naar tweede ronde in het dubbelspel

Kirsten Flipkens en Monica Niculescu hebben zich woensdag op het gras van Wimbledon gekwalificeerd voor de tweede ronde in het dubbelspel van het grandslamtoernooi.

LEES OOK: Sterke Yanina Wickmayer rekent snel af met Duitse Petkovic en staat in derde ronde

Als dertiende reekshoofd nam het Belgisch-Poolse paar de maat van de Kazachse Joelia Poetintseva en de Australische Alja Tomljanovic. Na een match van anderhalf uur stond er 6-4 en 7-5 op het scorebord.

Flipkens (WTA 44 in het dubbelspel) en Niculescu (WTA 19 in het dubbelspel) geven in de tweede ronde de Amerikaanse Sofia Kenin en diens landgenote Sacha Vickery partij.

In het enkelspel kon Kirsten Flipkens (WTA 45) zich eveneens plaatsen voor de tweede ronde. Dinsdag zette zij in twee sets de Britse Heather Watson (WTA 111) opzij. Zij moet het opnemen tegen de Letse Jelena Ostapenko (WTA 12), de verrassende laurate van Roland Garros in 2017.