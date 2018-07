Jelle Vanendert start na vijf jaar opnieuw in de Tour de France: Mijn momenten slim kiezen”

Jelle Vanendert start na vijf jaar afwezigheid opnieuw in de Tour de France. De Limburger reed in 2011 naar zijn eerste profzege, op Plateau De Beille, maar kende sindsdien een haat-liefdeverhouding met de Tour. Nu keert hij met veel goesting terug. “Ja, ik ben blij dat ik hier ben”, klonk het op een persmoment van zijn team. “Ik kijk er echt naar uit om hier weer te koersen.”

Vanendert is 33 jaar intussen. Hij start in zijn derde Tour, maar kan voorts uitpakken met vier deelnames aan de Vuelta en twee aan de Giro. Na zijn ritzege in 2011 was hij nog van de partij in de Tour van 2012, maar daarna hield hij het een tijdje voor bekeken.

Vorig jaar wilde hij er ook al graag opnieuw bij zijn, maar hij greep toen naast een selectie. Nu overtuigden zijn sterke prestaties in het voorjaar in de Ardense klassiekers: een tiende plaats in de Amstel Gold Race, een derde stek in de Waalse Pijl en een alles of niets aanval met uiteindelijk een elfde plaats als resultaat in Luik-Bastenaken-Luik de manager van Lotto Soudal al snel. Zo moest hij niet naar de Giro, maar werd het de Tour. Intussen schreef hij de rit in de Ardennen in de Baloise Tour op zijn naam en sindsdien bereidt hij zich voor op de Tour. “Het is inderdaad al een tijdje geleden dat ik hier heb gekoerst”, geeft hij toe, “maar ik weet wel wat me te wachten staat in de Tour. Bij mijn vorige deelnames had ik ook een andere rol en reed ik in dienst van Jurgen Van den Broeck. Nu zijn we met een aantal vrijbuiters die elk hun kans mogen gaan en mikken we natuurlijk met André Greipel op ritwinst in de vlakke etappes.”

“In de eerste plaats wil ik proberen om de eerste week zonder kleerscheuren door te komen”, zegt hij, “er zitten een aantal verraderlijke etappes tussen en ik wil heelhuids die bergetappes aanvangen. Al zie ik in die eerste week ook wel een kans, in de rit met aankomst op Mûr-de-Bretagne. Daarna is het wachten op die bergritten waar ik graag wil meeschuiven in een ontsnapping. Misschien moet ik wat tips vragen aan Thomas De Gendt. Neen, hij is een klasbak, hij kan echt aanvallen wanneer de anderen even steendood zitten. Ik zal het iets tactischer moeten aanpakken.”