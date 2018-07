Volgende kop rolt bij McLaren: Vandoorne krijgt schoonvader als baas

Weer een kop die rolt bij McLaren, het kwakkele F1-team van Stoffel Vandoorne. Dit keer gaat het om een kopstuk: Eric Boullier is niet langer racedirecteur. Een deel van zijn taken wordt overgenomen door Gil De Ferran, de vader van het liefje van Vandoorne. Maar toch is het vooral Fernando Alonso die er sterker uitkomt.