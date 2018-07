Braziliaan Willian looft Eden Hazard: “Hij blijft mijn vriend”

Misschien de beste Braziliaan in de 1/8ste finales tegen Mexico was Willian. De vleugelaanvaller van Chelsea staat vrijdag voor het eerst tegenover zijn goeie vriend Eden Hazard.

“We zitten vijf jaar samen bij Chelsea en hebben nog nooit tegen elkaar gespeeld”, zei Willian vanavond op een persconferentie in Sochi. “Het zal dus wel speciaal worden.”

“Voor mij is Eden een van de beste spelers ter wereld. Hij is ook een grappenmaker in de kleedkamer en een van mijn beste vrienden bij Chelsea. Hij blijft mijn vriend maar vrijdag moeten we onze vriendschap even aan de kant schuiven. Want we gaan er elk alles aan doen de wedstrijd voor ons land te winnen. In de kwartfinale van het WK kan je elkaar geen cadeaus meer geven.”

"Courtois is dan weer een erg sterke keeper, zonder echte zwakke punten. Het zal niet makkelijk worden te scoren tegen hem, maar we gaan er toch alles aan doen. We willen ons mentaal sterk tonen en geen tegentreffer incasseren."

"We zullen mentaal sterk moeten zijn tegen de Belgen"



"Het wordt een lastige match, net als alle duels op de Wereldbeker. België heeft ongetwijfeld ons spel bestudeerd, dat hebben wij ook gedaan bij hen. Ze hebben veel spelers die uitkomen in de Premier League, zelf ken ik ze dus al goed."



Brazilië boekt doorheen het toernooi duidelijk vooruitgang, net als haar sterspeler Neymar. Vervelende factor vrijdag is wel de afwezigheid van verdedigende middenvelder Casemiro (Real Madrid), die geschorst is na twee gele kaarten. "Hij is een belangrijke speler voor ons en het wordt dan ook extra moeilijk tegen België", aldus Willian. "Maar we hebben andere kwaliteiten in het team om zijn afwezigheid te verdoezelen. Iedereen in ons team kan scoren, niet enkel Neymar en Coutinho. En iedereen speelt voor elkaar. We weten wat we moeten doen om de Belgen af te stoppen en hen kennen hun zwakke punten. Die zullen we aanvallen."

Marcelo wordt vrijdag weer terug in de basis verwacht. De linksachter sukkelde met een lumbago en miste daardoor de confrontatie met Mexico. Intussen heeft hij de training hernomen, net als Douglas Costa, die kampte met een spierblessure. Paulinho trainde woensdag niet. Hij werd behandeld aan een rugblessure, maar zal er zeker bij zijn tegen de Rode Duivels. Thiago Silva hield het bij een aantal lichte oefeningen.