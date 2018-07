Divock Origi herneemt trainingen... bij Liverpool: “Ik ben matuurder geworden”

Divock Origi staat sinds maandag opnieuw op het trainingsveld bij Liverpool, nadat de aanvaller voor een seizoen uitgeleend was aan het Duitse Wolfsburg. Met het oog op het nieuwe seizoen in de Premier League probeert Origi in de voorbereiding indruk te maken op coach Jürgen Klopp. “Ik heb het gevoel dat ik matuurder ben geworden”, zei de 25-voudige Rode Duivel woensdag aan Liverpool TV.

“Ik ben heel blij om terug te zijn. Het voelt heel familiair aan, alsof ik nooit weg ben geweest. Dat maakte het heel makkelijk om me opnieuw te integreren in de groep”, opende Origi. “In het seizoen bij Wolfsburg heb ik veel bijgeleerd. De ploeg kende een moeilijk seizoen met heel veel veranderingen, maar we hebben tot het einde geknokt en konden ons van het behoud verzekeren. Dat was een ander scenario dan ik gewend ben. Ik heb mentaal veel bijgeleerd en heb het gevoel dat ik matuurder geworden ben.”

Origi heeft nu zijn zinnen gezet op speelminuten bij Liverpool. “Zowel op als naast het veld ben ik beter. Tijdens het tussenseizoen heb ik mijn conditie proberen te onderhouden. Nu kan ik niet wachten op het nieuwe seizoen. Ik moet gewoon mijn focus en spelplezier behouden en op het veld tot het uiterste gaan. De komende weken zullen duidelijkheid brengen. Ik laat de voeten spreken op het veld, maar ben heel positief”, zei de zoon van de Keniaanse aanvaller Mike Origi (ex-Oostende en -Genk). “Ik wil gewoon mijn spel spelen. Als je in de juiste flow zit, komen de doelpunten vanzelf.”

Liverpool kende een uitstekend seizoen, maar de absolute bekroning ontbrak. In de finale van de Champions League verloren de Reds van Real Madrid. “Het was een geweldig seizoen met een moeilijk einde, maar daar worden we sterker van. Liverpool slaat na tegenslagen altijd terug. Dus ik ben heel benieuwd om te kijken wat er dit seizoen zal gebeuren. Sinds ik op Merseyside ben, wordt deze ploeg elk jaar beter. Nu ik opnieuw bij de selectie ben, merk ik dat eens te meer. “

De 23-jarige Origi scoorde bij Wolfsburg zeven doelpunten in 36 wedstrijden. Hoewel de aanvaller op het einde van het seizoen in blakende vorm verkeerde, werd hij door bondscoach Roberto Martinez niet eens weerhouden in de ruime voorselectie voor het WK. “Ik was zeker op het einde van het seizoen in goede vorm, maar misschien was dat net iets te laat om nog opgeroepen te worden voor de Rode Duivels. Ik moedig ze wel aan vanop afstand. België heeft een heel goede ploeg. Ik zal er alles aan doen om zo snel mogelijk mijn plekje terug te winnen”, aldus Origi, die in 78 matchen voor Liverpool 21 doelpunten en 7 assists liet optekenen.