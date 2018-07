Bpost krabbelt terug en blijft toch pakjes ophalen op zaterdag

Brussel - Bpost gaat dan toch nog blijven op zaterdag pakjes ophalen bij postkantoren en -punten. Dat meldt het bedrijf. Dinsdag bevestigde het postbedrijf nochtans dat het dat niet meer zou doen, “om de onderneming rendabel te houden”.

Bpost maakte twee dagen geleden nog bekend dat ze voortaan geen pakketten meer zouden ophalen in het postkantoor tijdens het weekend. Bpost-woordvoerder Barbara Van Speybroeck erkende toen dat de maatregel genomen werd “om de onderneming rendabel te houden”. “Het grootste deel van het volume aan pakjes, zelfs bijna honderd procent, wordt immers toch op weekdagen binnengebracht”, zei ze in onze krant. “Voor de grote bedrijven, die niet langs het postpunt passeren, verandert er niets. Net als vroeger worden pakjes wel verwerkt in de sorteercentra tijdens het weekend, ze worden alleen niet langer opgehaald.”

Verschillende elementen