Roemeen breekt tweede keer in bij Halens bedrijf en wordt opnieuw gearresteerd

Hasselt / Halen - Woensdag zijn een Roemeen (40) en een Bosniër (28) voor de Hasseltse strafrechter moeten verschijnen voor een poging tot inbraak bij het elektrotechnische installatiebedrijf Louis Steven en co in Halen. De procureur vorderde voor de twee mannen gevangenisstraffen van achttien en vierentwintig maanden en een boete van 1.750 euro. De Roemeen is geen onbekende voor de eigenaar van de firma want vorig jaar probeerde hij er ook al tevergeefs in te breken.

Die eerste poging dateert al van eind vorig jaar. Toen kroop de Roemeen een eerste keer over de omheining van het bedrijf dat aan de Stadsbeemd in Halen is gelegen. De man werd toen door de politie op ...