Deze programma’s mag u op 5 juli niet missen

Tweede dag zonder voetbal. ‘Villa Sporza’ trekt zich daar niks van aan en ‘Telefacts Zomer’ brengt een reportage over Eden Hazard, de man die morgen moet schitteren. Cinema Canvas toont de klassieker ‘The Apartment’ van Billy Wilder, Q2 herhaalt ‘Captain Phillips’ en NPO2 heeft een documentaire over ‘Bridge Over Troubled Water’, het legendarische vijfde album van Simon en Garfunkel uit 1970.

