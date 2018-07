Vakantie amper begonnen en asielen zitten al vol: “Sommigen geven toe dat hun dier weg moet omdat ze op reis willen”

De meeste dierenasielen in Vlaanderen kampen al met een plaatstekort. Nog altijd is de vakantie-uittocht voor veel mensen het sein om hun hond of kat te dumpen. “Sommige eigenaars generen zich zelfs niet meer en geven gewoon toe dat hun dier weg moet omdat ze op reis willen”, klinkt het bij Het Blauwe Kruis vzw.