Ex-vrouw van Marc Dutroux bijna afgestudeerd maar ze vindt geen stageplaats

Michelle Martin, de ex-vrouw van Marc Dutroux, is zo goed als afgestudeerd. Ze volgde een opleiding rechtspraktijk aan de hogeschool in Namen en moet enkel nog een stage doen. Maar voorlopig staat niemand te springen om haar aan te nemen.

Martin begon in 2013 aan haar opleiding die normaal drie jaar duurt en voor alle duidelijkheid niet te vergelijken is met een masterdiploma rechten aan een universiteit.

Ze volgde de cursussen in avondonderwijs aan de Ecole Supérieure des Affaires (ESA) in Namen waar ze zich in schreef onder haar tweede voornaam Thérèse. De ex-vrouw van Dutroux had weinig contact met haar medestudenten. Ze ging na de les ook nooit mee wat drinken.

In totaal heeft ze er vijf jaar over gedaan. Haar examens zijn achter de rug en ze is op alle vakken geslaagd. Ze moet nu enkel nog een stage doen, dan heeft ze haar diploma en kan ze aan de slag. Maar eerst moet ze een stageplaats zien te vinden en dat lijkt niet zo evident met haar achtergrond.

Martin werd mee veroordeeld op het proces Dutroux in Aarlen. Ze kreeg 30 jaar cel maar kwam in augustus 2012 onder voorwaarde vrij. Dat lokte veel protest uit.

Ze heeft altijd gezegd dat ze wilde werken. Maar ze is intussen 58 jaar en heeft geen blanco strafblad.