Khloé Kardashian excuseert zich voor bikinifoto: "beeld klopt niet met realiteit"

Kendall Jenner heeft op Instagram een foto gedeeld waarin haar halfzus Khloé Kardashian aan het zonnebaden zijn. Daarop is te zien dat de buik van die laatste alweer plat is amper enkele maanden na haar bevalling. Dit keer wil ze echter alle misverstanden over crashdiëten vermijden. "Kendall weet gewoon uit welke ze hoek ze moet filmen."

Over het lichaam van Khloé Kardashian is in de maanden na haar bevalling van dochtertje True al heel wat inkt gevloeid. Zo werd ze er door enkele van haar fans van beschuldigd extreme diëten te volgen en constant in de fitness te zitten om zo snel mogelijk weer in vorm te raken. Op die geruchten reageerde ze behoorlijk boos en nu wil ze alle misverstanden uit de weg helpen.

Dat was ook het geval toen halfzus Kendall Jenner een foto deelde op Instagram Stories, waarop ze met z'n twee liggen zonnen. Daarop is Khloé te zien in bikini én met een platte buik. Op Twitter legde ze alvast uit waarom dat het geval is en claimt ze dat ze nog helemaal niet haar 'perfecte' lichaam terug heeft.

"Ik zie juist dat Kendall een foto van mij in bikini heeft gedeeld. Godzijdank weet ze uit welke hoek ze foto's moet maken, want ik zie er helemaal niet uit zoals ik er daar uitzie. Doordat ik neerlig, klopt dat beeld niet met de realiteit."

And I’m just seeing that Kendall posted a video of me in a bikini… Thank God she knows her angles LOL cuz I do not look like I did in that video LOL laying down is a game changer. I had an hour to hang with Kenny while True was napping.