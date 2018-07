Eerste festivalgangers komen aan op Rock Werchter

Werchter / Haacht - Woensdagnamiddag hebben de eerste festivalgangers hun tentje opgezet in The Hive, de camping van Rock Werchter. Het vierdaagse festival begint morgen.

Een karrenvracht aan drank (vooral bier), eten, slaaptenten, partytenten, kleren en stoelen sleuren de eerste festivalgangers onder een blakende zon de camping op. Het is al de vijfde keer dat Yanou Engelen en Robin De Cock naar Rock Werchter komen, maar de voorbije vijf jaar waren ze er niet. Dit jaar moesten ze een combiticket hebben. Robin: “De line-up is nog beter dan andere jaren. ‘t Is de eerste keer dat ik zoiets had van ‘hier, pak mijn geld maar, Rock Werchter’.” “Alle genres zijn gecovered, gitaar, beetje rap, elektrisch”, vult Yanou aan.

Voor velen hoort kamperen bij de festivalervaring en er wordt vaak erg bewust voor The Hive gekozen, de camping uitgebaat door de festivalorganisatie. “Er zijn feestjes op de camping, ook na het festival, dus dan hoef je niet direct in je bed te kruipen” zegt Marte Heyvaert. Robin De Cock beaamt: “Feestje na het feestje, meer wil je toch niet”.

Uit een kleine rondvraag aan de entree van The Hive blijkt dat Gorrilaz, Arctic Monkeys, Nick Cave (ook bij de heel jonge festivalgangers), Pearl Jam, Jack Johnson, The Killers en MGMT de groepen zijn waar het meest wordt naar uitgekeken.