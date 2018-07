Waarom je pas gekochte kleren altijd eerst moet wassen

“Het is beter dat je pas aangekochte kleren eerst wast voordat je ze aantrekt.” Die waarschuwing heeft het Franse Agentschap voor de Gezondheid (ANSES) woensdag rondgestuurd. “Want nieuwe kleren bevatten vaak giftige, soms zelfs kankerverwekkende stoffen.” Hetzelfde advies weerklinkt bij de FOD Gezondheid. “Alleen al voor de hygiëne. Van productie tot verkoop, door hoeveel handen is zo’n T-shirt al geweest als jij hem koopt?”

Voor je nieuwe kleren in contact laat komen met je huid, steek je ze best eens in de wasmachine, zo luidt het advies na onderzoek rond de risico’s van allergieën en huidirritaties veroorzaakt door textiel. Door de kleren te wassen, verminder je de blootstelling aan chemicaliën als nonylfenol. Dat is een stof die onder meer voorkomt in verven, pesticiden en schoonmaakmiddelen die ook vrijkomt bij de productie van textiel. Omdat ze schadelijk zou zijn voor de voortplanting en moeilijk afgebroken wordt, mag ze sinds januari 2005 niet meer gebruikt of verkocht worden in de Europese Unie (op enkele uitzonderingen na).

Tijdens het onderzoek werden er talloze chemische stoffen ontdekt. “Sommige daarvan konden mogelijk giftig zijn”, aldus Rousselle. “Het gaat onder meer om benzidine, chroom 6 en nikkel, allemaal carcinogenen of kankerverwekkende stoffen. En daar bleef het nog niet bij: we troffen nog een twintigtal andere chemische stoffen aan in kledij en nog een vijftigtal andere in schoenen.”

Eerst en vooral: hygiëne

“Eerst wassen is ook ons advies”, zegt Jan Eyckmans, woordvoerder van de FOD Volksgezondheid. “Niet alleen kleding trouwens, maar ook bijvoorbeeld dekbedovertrekken… Eigenlijk alles wat in contact komt met de huid. De belangrijkste reden daarvoor is hygiëne. Tijdens de productie, de verpakking, het vervoer, in de winkel… Een kledingstuk gaat door heel wat handen voor het uiteindelijk bij jou terechtkomt. Stel je maar eens de solden voor. Iedereen past het om het dan terug te hangen… Dat veroorzaakt heel wat bacteriën en ander vuil.”

En de chemische stoffen dan? “Opmerkelijk genoeg worden die niet zozeer tijdens het productieproces zelf gebruikt, maar meer bij het vervoer. Bijna al onze kledingstukken worden aan de andere kant van de wereld gemaakt, maar die worden heus niet allemaal netjes verpakt naar Europa verscheept, hoor. Neen, dat gebeurt opeengepakt, in grote containers. Die chemische stoffen worden dan gebruikt tegen insecten, of tegen schimmelvorming. Soms zelfs ook tegen het te hard kreuken, om te vermijden dat ze het in Europa allemaal nog eens moeten strijken voor ze het kunnen verpakken.”

Volstaat één wasbeurt dan wel? “Absoluut. Het gaat om kleine sporen”, aldus Eyckmans. “Er is ook geen enkele reden om je ongerust te maken. Voor de meeste mensen is er geen probleem, maar de huid kan zeer gevoelig zijn. Allergische reacties zijn altijd mogelijk. Voor je eigen gemak en comfort is het toch altijd beter om te voorkomen dat je met een uitslag naar je huisarts of dermatoloog moet.”

Ontoereikende regelgeving

Bovenop de waarschuwing wil het Franse Agentschap de toegelaten hoeveelheid chroom 6 in lederwaren ook laten verlagen, net als voor nikkel in textiel. “Er bestaat nog geen regelgeving voor nikkel in textiel, terwijl die er wel al is voor speelgoed, cosmetica en andere toepassingen.”