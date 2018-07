Mode Armani Privé kijkt niet op een roze pluim meer of minder

Zowat honderd looks stuurde Giorgio Armani de catwalk op voor zijn haute-coutureshow in de Italiaanse ambassade in Parijs. Die begon sober met monchrome broekpakken en jurken in wit, zwart en champagnekleur, maar bouwde op naar een hoogtepunt vol overdadige ensembles in roze, fuchsia, turquoise en saffierblauw. Ook qua materialen mocht het wat meer zijn, met pluimen en lagen organza. In een interview zei Armani dat hij zijn 'Chinese publiek' in gedachten had bij het maken van de collectie. De 83-jarige man weet duidelijk waar er geld te rapen valt.