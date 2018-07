Standard neemt Cavanda definitief over van Galatasaray

Glain / Liège / Rocourt / Bressoux / Jupille-sur-Meuse / Wandre / Grivegnée / Angleur / Chênée - Luis Pedro Cavanda (27) is ook komend seizoen speler van Standard. De Rouches huurden hem van het Turkse Galatasaray en hebben nu een akkoord om de Belgisch-Angolese rechtsachter definitief over te nemen.

Bekijk hier: TRANSFEROVERZICHT JUPILER PRO LEAGUE ZOMER 2018

“Standard de Liège, Galatasaray SK en Luis Pedro Cavanda zijn tot een akkoord gekomen: de Belgo-Angolese verdediger maakt definitief de overstap naar Standard”, bevestigt de bekerwinnaar en vicekampioen woensdag.

Cavanda is een jeugdproduct van Standard. Na passages in Italië bij Lazio, Torino en Bari en in Turkije bij Trabzonspor en Galatasaray keerde de tweevoudige Rode Duivel vorige zomer terug naar Sclessin. Onder Ricardo Sa Pinto, die inmiddels is vervangen door Michel Preud’homme, speelde hij 33 wedstrijden (1 goal, 1 assist).