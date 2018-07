Met deze trucjes krijg je meer spullen in je reiskoffer

Wil je zo veel mogelijk spullen in een reiskoffer krijgen? Dan moet je leren oprollen, opvouwen en een paar snuggere trucjes gebruiken. Wij verzamelden de handigste tips van het internet.

Wie weet beter hoe ze compact moeten inpakken dan stewards en stewardessen? In dit filmpje van de Londense luchthaven Heathrow delen zij hun tips.

- Leg alles wat je wil inpakken op je bed of op de grond. Haal één derde weer weg.

-Rol je sokken en je ondergoed op en steek ze in je schoenen. Zo bespaar je plaats én je houd je schoenen in model.

- Leg je schoenen eerst in je valies en vul gaatjes ertussen - maak zo een eerste laag

- Kledingstukken die kunnen kreuken, zoals jassen en jurken, vouw je over elkaar met de ‘bundle’-techniek. Hoe dat werkt, zie je in dit filmpje.

- Pak je toiletartikelen twee keer in, zodat je geen vlekken krijgt als ze uitlopen.

- Leg gestreken overhemden altijd bovenop je spullen.

- Rol je kleren op om meer ruimte te creëren. Steek opgerolde kleren in hersluitbare zakjes.

- Steek je schoenen in een oude douchemuts, zo maken ze je kleren niet vuil.

- Giet vloeistoffen waarvan je maar weinig nodig hebt in een potje voor contactlenzen.

- Neem je toch flesjes mee? Voorkom dat ze gaan uitlekken door ze open te draaien, af te dekken met een stukje plasticfolie en weer dicht te draaien.

- Kettingen en armbandjes raken niet in de knoop als je ze eerst door een rietje haalt.

Ga je op reis met enkel handbagage? De Britse actrice Rachel Grant is een frequente reizigster en toont hoe je tien jurken, acht topjes, vier broeken en vijf paar schoenen in een kleine koffer krijgt.

- Rol je kleren op in plaats van ze op te vouwen

- Gebruik elastiekjes om je schoenen dicht bij elkaar te houden.

- Vouw kleren met dezelfde vorm samen op.

- Kies kleren in een lichte stof.

- Gebruik kleine verpakkingen van je beautyproducten.

- Leg de zwaarste items onderaan je koffer.

Dat je moet oprollen in plaats van vouwen, weet je nu ondertussen. Dat een T-shirt oprollen niet zo moeilijk is, ook. Maar hoe rol je in godsnaam een broek op? Of een regenjas? Dat legt dit filmpje je uit.