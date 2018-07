Meghan Markle en haar vader praten niet langer met elkaar

Meghan Markle is naar verluidt niet opgezet met het feit dat haar vader Thomas een interview heeft gegeven waarin hij een en ander uit de doeken heeft gedaan over hun privéleven. Een insider in het koninklijk paleis heeft laten weten dat de twee voorlopig niet meer met elkaar praten.

In een interview met de Britse talkshow 'Good Morning Britain' liet Thomas Markle het niet na om een boekje open te doen over het huwelijk van zijn dochter en zijn relatie met prins Harry, maar dat is hem duur komen te staan. Volgens een insider in het paleis praat de kersverse Duchess of Sussex niet langer met haar vader en dat zou al een maand lang het geval zijn. De gehele koninklijke familie zou naar verluidt "gefrustreerd" zijn door de fratsen van Thomas.

Nog een andere bron stelt het wat directer. "Thomas moet ermee ophouden of hij zal nooit nog een relatie hebben met Meghan en Harry. Hij wandelt op een slappe koord. Al dat geklets moet stoppen en als dat niet het geval is, zal dat een effect hebben op het feit of hij Harry al dan niet ooit nog zal ontmoeten."

Thomas zelf is zich in elk geval van geen kwaad bewust. "Hij houdt van zijn dochter en heeft al die aandacht nooit gewild", klinkt het. "Het enige waar hij ooit iets om gaf, is het beschermen van Meghan."