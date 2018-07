Deze programma’s mag u niet missen op 4 juli

En plots waren rollende ballen in Rusland even zeldzaam als palmbomen in de toendra. Nu er pas op vrijdag terug gespeeld wordt op het WK voetbal, hebt u vanavond nog eens tijd voor een ouderwetse goede film. Wij pikten er drie uit voor een zorgeloze woensdagavond.

‘Born On The Fourth Of July’

Foto: Photo12

Vuurwerk à volonté vandaag in de VS, waar 4 juli de nationale feestdag is. Op CAZ wordt echter een van de keerzijden van de Amerikaanse Droom getoond in oorlogsklassieker ‘Born On The Fourth Of July’. In deze gedurfde film van Oliver Stone zien we hoe de verlamde Vietnamveteraan Ron Kovic - een magistrale Tom Cruise - vecht voor erkenning en zijn landgenoten probeert te overtuigen van de waanzin van de Vietnamoorlog. Een drama dat in 1989 veel stof deed opwaaien, en Stone een Oscar voor beste regie opleverde.

‘JFK’

Kevin Costner als Justitie-officier Jim Garrison. Foto: BELGA

Twee keer Oliver Stone voor de prijs van één vanavond: regisseur Adil El Arbi koos als eerste film van Cinema Canvas namelijk voor ‘JFK’, Stone’s politieke thriller uit 1991 over de moord op president John F. Kennedy. Een film waarin het historische onwaarheden regent, maar dat maakt deze film over de complottheorieën en samenzwering achter de moord op Kennedy niet minder meeslepend.

Canvas, 21.25 uur

‘Smartphones: The Dark Side’

Foto: REUTERS

U zit net als ons de hele dag te tokkelen, swipen en refreshen op uw smartphone? Dan is deze documentaire van het Britse documentaireprogramma ‘Panorama’ misschien een broodnodige eye opener. In ‘Smartphones: The Dark Side’ wordt getoond hoe verslavend die telefoon in uw handen is, en hoe technologiegiganten inspelen op het verslavende kantje van sociale media.

BBC1, 20 uur

‘Max’

Greet Rouffaer en Jacques Vermeire in ‘Max’. Foto: HBvL

Geen bal op uw tv, dus kiest Eén vanavond voor een klassieke Vlaamse komedie. In ‘Max’ (1994) zien we hoe Jacques Vermeire zich plots ontpopt tot koning van de Latindans. Tenminste, als hij nog op tijd zijn oude kapstok kan inruilen voor een geschikte danspartner voor het tangokampioenschap. ‘Max’ lokte bij zijn release in 1994 liefst 643.000 Vlamingen naar de bioscoopzaal, maar zelfs als u toen één van die velen was, blijft deze film toch een aanrader.

Eén, 20.45 uur