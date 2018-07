Marcel Hirscher zet skicarrière verder

De Oostenrijkse skitopper Marcel Hirscher zal ook komend seizoen te vinden zijn op de competitiepistes. Na rijp beraad heeft de 29-jarige koning van de slalom en reuzenslalom beslist dat het te vroeg is voor een afscheid.

“Ik ben bezig geweest, heb veel nagedacht, zaken voorbereid”, legde Hirscher woensdag uit tijdens een persbabbel in Salzburg. “Het wordt een seizoen met Marcel. In welke vorm, dat weet ik nog niet.”

Hirsher twijfelde eind vorig seizoen over zijn toekomst. De Oostenrijker speculeerde over een switch van de technische nummers naar de snelheidsdisciplines maar sloot evenmin uit dat hij de skilatten zou opbergen.

De Oostenrijker is al jaren de beste skiër in het internationale circuit. Hij won de voorbije zeven seizoenen de algemene wereldbeker, heeft zes wereldtitels achter zijn naam en veroverde in februari in Pyeongchang zijn eerste twee gouden medailles op de Winterspelen (reuzenslalom en combiné).

Het wereldbekerseizoen 2018-2019 begint op 28 oktober met een reuzenslalom in het Oostenrijkse Sölden. Het hoogtepunt wordt het WK in februari 2019 in Zweden.