Ouderschapsverlof opnemen kan vanaf nu met halve dagen. Ook deze zaken worden een pak eenvoudiger

De meerderheidspartijen N-VA, CD&V, MR en Open Vld en oppositiepartij cdH hebben een akkoord bereikt over een reeks dossiers die ouders, werkgevers en handelaars meer flexibiliteit moeten bieden. Het gaat onder meer over de versoepeling van het ouderschapsverlof, de flexibilisering van de thematische verloven en het zondagswerk. Bedoeling is dat de teksten vandaag/woensdag nog worden besproken in de bevoegde commissie. Nadien moeten ze nog groen licht krijgen in de plenaire Kamer.

Het akkoord maakt zondagswerk voor handelaars in kustgemeenten en toeristische centra aantrekkelijker. Wel wordt werken op zondag voor elke individuele werknemers beperkt tot 39 zondagen per jaar, waardoor hij of zij gegarandeerd dertien vrije zondagen per jaar heeft.

Een van de maatregelen houdt in dat wie ouderschapsverlof wil nemen, dat voortaan een halve dag per week of een volledige dag om de twee weken zal kunnen doen. Het totaal van vier maanden per kind per ouder blijft behouden.

Het adoptieverlof dat ouders krijgen wanneer ze een kind adopteren, wordt voor iedereen vastgelegd op zes weken. Nu is dat zes weken voor een kind tot drie jaar, vier weken voor een kind tussen drie en acht jaar en niets meer indien het kind ouder is dan acht jaar. Voor langdurige pleegzorg wordt eenzelfde regeling uitgewerkt.

Het opnemen van verlof voor medische bijstand en ouderschapsverlof wordt eveneens versoepeld. Voortaan zal men die per week kunnen opnemen, terwijl dat vandaag nog minstens een maand is. Wie halftijds wil blijven werken, zal die thematische verloven per maand kunnen opnemen. Nu is dat nog ten minste twee maanden.

Er komt ook een nieuwe vorm van scholingsbeding voor werkgevers die werknemers opleiden in een knelpuntberoep waarvoor de restrictie van het minimum jaarloon niet geldt. Het scholingsbeding is een soort contract waarmee de werknemer zich ertoe verbindt een deel van de opleidingskosten terug te betalen als hij elders gaat werken. Het gaat om knelpuntberoepen die voorkomen op de lijst van de arbeidsbemiddelingsdiensten.

De coalitiepartners zetten ook tot slot verdere stappen in de afschaffing van de zogenaamde ‘prijs van de liefde’, een voorstel van staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) . Die houdt in dat personen met een handicap een flink deel van hun uitkering verliezen wanneer ze trouwen of samenwonen. Bedoeling is dat de grensbedragen van de integratietegemoetkoming voor personen met een handicap worden opgetrokken, zodat een groter deel van het inkomen wordt vrijgesteld. Het gaat om een stijging van het jaarbedrag van 22.450 naar 39.287 euro.