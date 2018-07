Grote Dior-tentoonstelling verhuist naar Londen

In het V&A Museum in Londen opent in februari 2019 de tentoonstelling 'Christian Dior: Designer of Dreams'. Het gaat om een herneming van de expo die eerder in het Musée des Arts Décoratifs in Parijs liep, maar zal voor de gelegenheid nog uitgebreid worden. Fans van het Franse modehuis weten waar ze naartoe moeten.

Vorige zomer was de tentoonstelling 'Christian Dior: Couturier du Rêve' met 700.000 bezoekers - goed voor een record - een van de toeristische toppers in Parijs en nu verhuist die expo naar de overkant van het Kanaal, meer bepaald naar Londen. Daar wordt het onder de naam 'Christian Dior: Designer of Dreams' heropgebouwd in het bekende Victoria & Albert Museum en voor het grote publiek geopend in februari van volgend jaar.

In de expo wordt er aandacht besteed aan Christian Dior, zijn vakmanschap en nalatenschap en de zes designers die hem aan het hoofd van zijn modehuis hebben opgevolgd. Zo worden er meer dan 500 objecten tentoongesteld, waaronder 200 kledingstukken, maar ook een deel van zijn kunstcollectie, foto's en video's.

Brits luik

Omdat de expo naar Engeland verhuist, wordt daar nog een nieuw segment aan toegevoegd dat inzoomt op zijn liefde voor Groot-Brittannië. Zo was hij een grote fan van de maatpakken van Savile Row, de bekende kleermakersstraat in Londen, had hij heel wat Britse klanten en hield hij van grandeur van de Engelse huizen en tuinen.