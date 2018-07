Sterke Yanina Wickmayer rekent snel af met Duitse Petkovic en staat in derde ronde Wimbledon

Yanina Wickmayer (WTA 101) heeft zich woensdag geplaatst voor de derde ronde (1/16e finales) van Wimbledon. Ze versloeg de Duitse Andrea Petkovic (WTA 95) in twee sets. Het werd op court zeventien 6-4, 6-3. De wedstrijd duurde 1 uur en 15 minuten.

Wickmayer (28) en Petkovic (30) stonden voor de derde keer tegenover elkaar. In 2014 won en verloor ‘Wicky’ van de Duitse. Op het gras in Rosmalen was Petkovic de beste (6-2, 6-4), op hardcourt in Doha bleek Wickmayer de betere (6-4, 6-4).

Nu wacht Vekic

In haar volgende wedstrijd neemt Wickmayer het op tegen de Kroatische Donna Vekic (WTA 55). Die versloeg de Zweedse Rebecca Peterson (WTA 78) met 7-5 en 6-4.

De 22-jarige Vekic was een keer eerder tegenstander van Wickmayer. In augustus 2015 trok de Vlaams-Brabantse met 1-6, 6-4 en 7-5 aan het langste eind in de kwalificaties van het hardcourttoernooi in Toronto.

Bij winst staat Wickmayer in de achtste finales en evenaart ze haar beste resultaat op Wimbledon, dat dateert van 2011. Toen ging Wickmayer er in de vierde ronde uit tegen de latere winnares Petra Kvitova. Vorig jaar verloor Wickmayer op de All England Club in de tweede ronde tegen Garbine Muguruza (eveneens de latere winnares).

Elise Mertens (WTA 15), Kirsten Flipkens (WTA 45) en Alison Van Uytvanck (WTA 47) spelen hun wedstrijd van de tweede ronde pas donderdag.