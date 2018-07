Limburgse familie plukt verse lading krieken voor brouwerij Liefmans

Borlo / Gingelom - In de boomgaard van de broers Briffoz in Gingelom maken ze zich op om dit weekend onder een stralende zon zo’n 60 ton sappige krieken te plukken voor brouwerij Liefmans. Omwille van het uitzonderlijke droge en zonnige weer en te weinig regen, zijn de krieken dit jaar iéts kleiner dan de vorige jaren maar zeker niet minder sappig.

“Ondanks het droge weer en iets te weinig neerslag, ziet de oogst er opvallend goed uit. Zoet, zuur, veel sap en mooi rijp.” Liefmansbrouwmeester Elfried Anckaert kan niet wachten om de verse lading krieken te proeven. Vier vrachtwagens met telkens 15 ton kraakverse krieken komen de komende dagen toe op de brouwerij, een tocht van Limburg naar de Vlaamse Ardennen.

In Gingelom zijn ze er klaar voor en ook in Oudenaarde staan ze klaar om de krieken te proeven. Zo’n 60 ton krieken verwachten ze de komende dagen in brouwerij Liefmans. De Gorsemkrieken worden door de familie Briffoz in Gingelom speciaal geteeld voor de brouwerij en je vindt ze nergens anders. Wat er zo speciaal is aan de krieken? Ze zijn zoet én zuur tegelijkertijd. En omdat de Gorsemkriek zuurder is dan andere rassen, geeft ze een typische smaak aan de Liefmansbieren. Het familiebedrijf levert dan ook al meer dan 20 jaar exclusief krieken aan Liefmans. Door te werken met fantastische lokale producten, blijft Liefmans een op en top Belgisch bier met een fruitige, maar vooral natuurlijke smaak.

Elk jaar vindt de kriekenpluk plaats in de maand juli. Brouwmeester Elfried staat de komende dagen in nauw contact met de familie Briffoz. “We zitten goed op schema, dus het kan elk moment gaan gebeuren. Nu is het vooral afwachten: we laten de krieken liefst nog heel even hangen tot ze perfect rijp zijn, maar we moeten ook het weerbericht goed in de gaten houden. Komt er onweer aan - niet onwaarschijnlijk bij dit warme weer - dan is het zaak de krieken zo snel mogelijk te plukken zodat ze niet beschadigd raken.”

Na de oogst worden de kraakverse krieken meteen naar de brouwerij in Oudenaarde getransporteerd. Daar gaan de verse krieken onmiddellijk in de rijpingstanks die worden opgevuld met jong bier. Het bier blijft minstens één jaar rijpen op de krieken. Het finale bier is altijd een blend van kriekbieren van verschillende jaren, soms 3 tot 4 jaar oud.