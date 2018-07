Griet Vanhees bijt van zich af na gemene opmerkingen over magerzucht

Toen Sven Ornelis op Instagram een foto van hem met Griet Vanhees deelde, hadden ze vast niet verwacht dat daar zoveel reactie op zou komen. Enkele van zijn volgers noemden de vrouw van racepiloot Anthony Kumpen zelfs ziekelijk mager en een skelet. De radiopresentator wijdde er een blogpost aan en ook Griet zelf bijt nu van zich af in een interview in Tv Familie.

Het moest een onschuldig kiekje worden van een etentje onder vrienden op Instagram, maar dat draaide voor Griet Vanhees en Sven Ornelis wel eventjes anders uit. "Veel te mager, echt niet mooi", klinkt het onder meer in de commentaren op haar uiterlijk. "Amai die heeft toch aneroxia", viel er ook te lezen. Anderen noemden haar dan weer een skelet.

Het werd zo erg dat Ornelis zich genoodzaakt voelde er op te reageren via zijn blog. "Het is oh zo makkelijk om snel even een opmerking over iemands uiterlijk te plaatsen. Maar het kan echt kwetsend zijn. Sommige mensen zijn omwille van gezondheidsredenen te zwaar of te mager. Daar al eens aan gedacht? Hou die opmerkingen dus voor jezelf", sneert hij.

"Blij met wie ik ben"

En ook Griet heeft ondertussen op het geval van bodyshaming gereageerd in Tv Familie. "Ik ben het wel gewend, want ik werd als kind al nageroepen. Ik ben ook mager, ik kan daar moeilijk over liegen. Dat is nu eenmaal mijn lichaamsbouw. Als mensen willen zagen... Tja, ze doen maar. Ik zou met niemand willen ruilen, ik ben blij met wie ik ben."